Постановление агентства по охране окружающей среды США, которое приняли в понедельник, знаменует собой новые вызовы для автомобильной промышленности ради "борьбы с глобальным потеплением".

Администрация Байдена завершила работу над требованиями к новым легковым автомобилям по сокращению выбросов загрязняющих веществ, сообщает The Washington Post. Документ обяжет производителей и продавцов соответствовать новым стандартам.

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Новые ограничения на выбросы выхлопных газов на следующие четыре года стали крупнейшим шагом Байдена в “борьбе с изменением климата”. Это заставит автопроизводителей вложить немало средств в разработку новых технологий, в том числе систем очистки выхлопа, и приведет к росту цен на автомобили.

В то же время принятые стандарты не могут гарантировать, что к концу десятилетия половина новых автомобилей в США будут электрическими или подключаемыми гибридами, как обещал Байден. По словам государственных регуляторов, с введением новых правил такие автомобили составят примерно пятую часть продаж до 2026 года.

Стандарты для автомобилей 2023 – 2026 годов выпуска требуют, чтобы к 2026 году содержание углекислого газа в выхлопах легковых автомобилей и пикапов составило в среднем 161 г на милю. На сегодня в США автомобили в среднем выбрасывают 349 г СО2 на милю.

Помимо введения новых правил по сокращению углекислого газа для автомобилей, в планы администрации Байдена входит поддержка производителей электрокаров. Автопроизводители неоднократно утверждали, что автомобили с нетрадиционными силовыми установками, на которые приходится менее чем пять процентов продаж, не смогут удержаться на рынке без субсидирования и налоговых льгот.