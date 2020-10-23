Виробництво електромобілів до 2024 року буде не дорожче, ніж звичайних автомобілів. Принаймні так стверджують аналітики фінансового холдингу UBS Group AG.

Згідно з новим дослідженням UBS, до 2024 року виробництво електромобілів буде коштувати стільки ж, скільки і звичайних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

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На думку деяких аналітиків це прискорить відмову від транспортних засобів, що працюють на викопному паливі. За оцінкою UBS, додаткові витрати на виробництво електромобілів на акумуляторних батареях в порівнянні з автомобілями на викопному паливі зменшаться до $1,9 тис. на машину до 2022 року і повністю зникнуть до 2024 року, повідомляє The Guardian.

Дослідження засноване на детальному аналізі акумуляторів семи найбільших виробників. Великі автокомпанії неохоче переорієнтують виробництво прибуткових моделей двигунів внутрішнього згоряння на електрокари через дорогі акумулятори, які зазвичай виробляють східноазійські компанії, такі як південнокорейська LG Chem, японська Panasonic і китайська CATL. Акумулятори становлять від чверті до двох п’ятих вартості всього автомобіля.

За прогнозами UBS, до 2022 року вартість акумуляторів впаде нижче $100 за кіловат-годину. У банку заявили, що виробники, які намагаються утримати продажі двигунів внутрішнього згоряння, ризикують залишитися позаду таких конкурентів, як Tesla і Volkswagen.

Найбільша в світі автокомпанія за обсягом продажів Volkswagen оголосила про інвестиції €33 млрд у виробництво електрокарів. В UBS припускають, що швидке зниження витрат на акумуляторні батареї призведе до більш швидкого переходу на електромобілі, ніж очікувалося раніше. Продажі електромобілів стрімко зростають в ЄС та Китаї, незважаючи на удар по автомобільному ринку через коронакризу.