Производство электромобилей к 2024 году будет не дороже, чем обычных автомобилей. По крайней мере так утверждают аналитики финансового холдинга UBS Group AG.

Согласно новому исследованию UBS, к 2024 году производство электромобилей будет стоить столько же, сколько и обычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

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По мнению некоторых аналитиков это ускорит отказ от транспортных средств, работающих на ископаемом топливе. По оценке UBS, дополнительные затраты на производство электромобилей на аккумуляторных батареях по сравнению с автомобилями на топливе уменьшатся до $1,9 тыс. на машину к 2022 году и полностью исчезнут к 2024 году, сообщает The Guardian.

Исследование основано на детальном анализе аккумуляторов семи крупнейших производителей. Крупные автокомпании неохотно переориентируют производство прибыльных моделей двигателей внутреннего сгорания на электрокары через дорогие аккумуляторы, которые обычно производят восточноазиатские компании, такие как южнокорейская LG Chem, японская Panasonic и китайская CATL. Аккумуляторы составляют от четверти до двух пятых стоимости всего автомобиля.

По прогнозам UBS, к 2022 году стоимость аккумуляторов упадет ниже $100 за киловатт-час. В банке заявили, что производители, которые пытаются удержать продажи двигателей внутреннего сгорания, рискуют остаться позади таких конкурентов, как Tesla и Volkswagen.

Крупнейшая в мире автокомпания по объему продаж Volkswagen объявила об инвестициях €33 млрд в производство электрокаров. В UBS предполагают, что быстрое снижение затрат на аккумуляторные батареи приведет к более быстрому переходу на электромобили, чем ожидалось ранее. Продажи электромобилей стремительно растут в ЕС и Китае, несмотря на удар по автомобильному рынку через коронакризу.