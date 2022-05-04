Через нестачу пального частішають випадки шахрайства та реалізації пального низької якості.

Директор консалтингової група А-95 Сергей Куюн попередив про найбільш поширені види шахрайства з пальним.

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Купівля талонів "з рук".

Через обмеження вільного продажу пального з’являться багато об’яв про продаж паливних талонів. Це механізм реалізації для юридичних осіб, які купують пальне для власних потреб. Таке явище було дуже поширене й до війни, оскільки багато мереж надавали великим покупцям знижки, а ті потім перепродували їх "фізикам".

Й тоді, а зараз й поготів багато випадків шахрайства – талони виявляються недійсними. Перевірити їх можна лише на АЗС чи в офісі оператора-емітента.

Бодяга

Насправді, стара проблема. Але якщо раніше "бодяжники" реально досягли непоганих якісних результатів, маючи на меті обхід податків, то зараз питання саме у якості.

Йдеться про міні-НПЗ, які переробляють газовий конденсат з українських родовищ, додаючи октанопідвищуючи компоненти.

Зараз вартість газового конденсату сягає 50 тис. грн за тону, що майже відповідає вартості дизпального. Стабільний бензин коштує як товарний – 39-42 грн/л.

Але проблема в тому, що раніше октан підвищували за допомогою так званих "розчинників" з Білорусі та Росії. Рецептури були різні, в тому числі з використанням товарного бензину А-92. Зараз немає ані розчинників, ані А-92.

У якості октанопідвищуючого компонента використовується біоетанол (зневодженний спирт). Його у досить великих кількостях виробляють в Україні.

Зауважимо, що бензин з більш ніж 30% біоетанола – так зване альтернативне паливо – регламентована законодавством річ та поширена у світі. Але воно за своїми експлуатаційними показниками має бути не гірше стандартних бензинів. Тобто споживач не має відчувати різниці, що в нього в баку. Держава стимулювала випуск цього пального пониженою ставкою акцизу.

Але зараз для виробництва такого пального та просто для "бодяги" зі спиртом немає всіх складових. Окрім вищезазначених базових компонентів це пальне також потребує пакет стабілізуючих присадок для запобігання його швидкого псування (розшарування). Їх немає теж. Європейські постачальники підняли ціни та люб’язно запросили забирати товар самовивозом з Німеччини.

Саме тому якість "крафтового" бензину зараз кульгає на обидві ноги. Відчувають це й споживачі: черг за "альтернативою" не спостерігається навіть на тлі жорсткого дефіциту. Тому цікавтеся, звідки паливо, не поспішайте заправляти повний бак, спробуйте. Точно не варто заправляти пальне "спиртовим" бензином, якщо не збираєтесь його швидко використати. Тривале зберігання не бажане.