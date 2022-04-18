Маленькі нафтопереробні заводи, які увесь час були підпільними аби мати змогу ухилятись від податків, зараз можуть допомогти врятувати країну від дефіциту пального.

Діяльність міні-НПЗ під час війни виявилась не такою вже й прибутковою, адже податки на пальне було скасовано. Але зараз, після знищення ворогом десятків нафтобаз та кількох великих нафтопереробних заводів у підпільних НПЗ знову з'явився шанс. На ринку зростає пропозиція продукції міні-НПЗ. Про це виданню enkorr повідомили учасники ринку.

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Основний продукт, що пропонується на ринку, – стабільний бензин і альтернативне паливо на його основі. Проте співрозмовники видання відзначають низьку якість продукту через брак легальних октанопідвищуючих компонентів.

"До війни присадки, що підвищують октан, йшли з росії й білорусі як розчинники, зараз цих постачань немає. У хід ідуть переважно метанол і біоетанол з додаванням товарних бензинів А-92 й А-95", – розповів на умовах анонімності один із трейдерів, додавши, що заводи шукають виходи на європейські джерела постачання МТБЕ та інших октанопідвищуючих компонентів.

"Стабільний бензин пропонується за 20-22 грн/л, спиртовмісний бензин – з прив'язкою до ціни на заводські бензини А-95 мінус 5 грн/л", – каже джерело enkorr, відзначаючи, що товар знаходить покупців через дефіцит, який зберігається.

Сировиною для міні-НПЗ залишаються ресурси приватних нафтовидобувних підприємств. Також є дані про випадки використання газоконденсату й нафти на родовищах "Укрнафти" й "Укргазвидобування", які не можуть повною мірою забезпечити охорону своїх об'єктів у прифронтовій зоні.

За експертними оцінками 2021 року обсяги переробки сировини на українських міні-НПЗ оцінювалися в 500 тис. т. Крім того, невід'ємною частиною цього процесу був імпорт октанопідвищуючих безакцизних розчинників, який торік досяг 132 тис. т (зростання на 86%).

Зауважимо, що одним з найефективніших октанопідвищуючих засобів є тетраетилсвинець, який використовувався до 2000 року. Зараз цей компонент заборонений, а його використання визнано небезпечним. Останньою країною, яка видималась від використання тетраетилсвинецю, був Алжир – там присадку використовували до 2021 року.