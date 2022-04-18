Маленькие нефтеперерабатывающие заводы, которые все время были подпольными, чтобы уклоняться от налогов, сейчас могут помочь спасти страну от дефицита горючего.

Деятельность мини-НПЗ во время войны оказалась не такой уж прибыльной, ведь налоги на горючее были отменены. Но сейчас после уничтожения врагом десятков нефтебаз и нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов у подпольных НПЗ снова появился шанс. Сейчас на рынке растет предложение мини-НПЗ. Об этом сообщили участники рынка.

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Основной продукт, предлагаемый на рынке, – стабильный бензин и альтернативное топливо на его основе. Однако собеседники издания отмечают низкое качество продукта из-за нехватки октаноповышающих компонентов.

"До войны присадки, повышающие октан, шли из России и Беларуси как растворители, сейчас этих поставок нет. В ход идут преимущественно метанол и биоэтанол с добавлением товарных бензинов А-92 и А-95", – рассказал на условиях анонимности один из трейдеров, добавив, что заводы ищут выходы на европейские источники снабжения МТБЭ и других октаноповышающих компонентов.

"Стабильный бензин предлагают за 20 – 22 грн/л, спиртосодержащий бензин – с привязкой к цене на заводские бензины А-95 минус 5 грн/л", – говорит источник enkorr, отмечая, что товар находит покупателей из-за существующего дефицита.

Сырьем для мини-НПЗ остаются ресурсы частных нефтедобывающих предприятий. Также есть данные о случаях использования газоконденсата и нефти на месторождениях "Укрнафты" и "Укргаздобычи", которые не могут полностью обеспечить охрану своих объектов в прифронтовой зоне.

По экспертным оценкам 2021 года, объемы переработки сырья на украинских мини-НПЗ оценивались в 500 тыс. т. Кроме того, неотъемлемой частью этого процесса был импорт октаноповышающих безакцизных растворителей, достигший в прошлом году 132 тыс. т (рост на 86%).

Заметим, что одно из наиболее эффективных октаноповышающих средств – тетраэтилсвинец, который очень широко использовался до 2002 года. Сейчас тетраэтилсвинец запрещен, а его использование признано опасным.