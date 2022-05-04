Из-за недостатка горючего учащаются случаи мошенничества и реализации горючего низкого качества.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн предупредил о наиболее распространенных видах мошенничества с горючим.

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Покупка талонов "с рук".

Из-за ограничения свободной продажи горючего появляется много объявлений о продаже топливных талонов. Это механизм реализации для юридических лиц, которые покупают топливо для собственных нужд. Такое явление было очень распространено и до войны, поскольку многие сети предоставляли крупным покупателям скидки, а те потом перепродавали их "физикам".

И тогда, и сейчас и подавно много случаев мошенничества – талоны оказываются недействительными. Проверить их можно только на АЗС или в офисе оператора-эмитента.

Бодяга

На самом деле, старая проблема. Но если раньше "бодяжники" реально добились неплохих качественных результатов, имея целью обход налогов, то сейчас вопрос именно в качестве.

Речь идет о мини-НПЗ, которые перерабатывают газовый конденсат с украинских месторождений, добавляя октаноповышающие компоненты.

Сейчас стоимость газового конденсата достигает 50 тыс. грн за тонну, что почти соответствует стоимости дизтоплива. Стабильный бензин стоит как товарный – 39-42 грн/л.

Но проблема в том, что раньше октан повышали с помощью так называемых "растворителей" из Беларуси и России. Рецептуры были разные, в том числе с использованием товарного бензина А-92. Сейчас нет ни растворителей, ни А-92.

В качестве октаноповышающего компонента используется биоэтанол (обезвоженный спирт). Его в достаточно больших количествах производят в Украине.

Заметим, что бензин с более чем 30% биоэтанола – так называемое альтернативное топливо – регламентированная законодательством вещь и распространенная в мире. Но оно по своим эксплуатационным показателям должно быть не хуже стандартных бензинов. То есть потребитель не должен чувствовать разницы, что у него в баке. Государство стимулировало выпуск этого топлива сниженной ставкой акциза.

Но сейчас для производства такого горючего и просто для "бодяги" со спиртом нет всех составляющих. Кроме вышеупомянутых базовых компонентов это топливо также требует пакет стабилизирующих присадок для предотвращения его быстрой порчи (расслоения). Их нет тоже. Европейские поставщики подняли цены и любезно пригласили забирать товар самовывозом из Германии.

Именно поэтому качество "крафтового" бензина сейчас хромает на обе ноги. Чувствуют это и потребители: очередей за "альтернативой" не наблюдается даже на фоне жесткого дефицита. Поэтому интересуйтесь, откуда топливо, не спешите заправлять полный бак, попробуйте. Точно не стоит заправлять топливо "спиртовым" бензином, если не собираетесь его быстро использовать. Длительное хранение не желательно.