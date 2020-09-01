Пов’язані з короновірусом обмеження призвели до величезних втрат з боку автовиробників.

Згідно зі звітами світових автовиробників, загальні втрати у виручці компаній за перше півріччя, викликані пандемією коронавирусу, становили близько 250 млрд доларів США, повідомляє Dow Jones.

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Toyota Motor Corp. і Volkswagen AG – два найбільших світових автовиробники за обсягом продажів – зазнали найбільших суттєвих втрат виручки за перше півріччя. Японська Toyota недорахувалася $35,45 млрд., а виручка Volkswagen за шість місяців була на $ 34,17 млрд нижче, ніж за аналогічний період минулого року.

Втрати французької Renault SA склали $11,35 млрд виторгу, а чистий збиток компанії продемонстрував рекордні $8,63 млрд.

Американські автовиробники також постраждали у зв’язку з пандемією. Компанії Ford Motor Co., General Motors Co. і Fiat Chrysler Automobiles NV сукупно втратили $69,3 млрд виторгу за перше півріччя, при цьому найбільші втрати припали на частку Ford.

Незважаючи на безпрецедентно скрутне становище першого півріччя, автовиробники налаштовані оптимістично щодо прогнозів на другу половину року.

Так, японська Toyota очікує, що глобальний ринок автомобілів досягне показників 2019 року до кінця 2020 року або першій половині наступного року.

Позитивним сигналом для більшості автовиробників є динаміка китайського рику, де в липні продажі пасажирських автомобілів виросли на 8,5% у річному вирахуванні.

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