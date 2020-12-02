В Індії дилери Tata Motors почали продавати автомобілі в пластиковій упаковці

Індійська компанія Tata почала продаж своїх автомобілів в особливих “міхурах безпеки” – пластиковій упаковці, яка захистить клієнтів марки від вірусів і мікробів. Повідомляється, що ця упаковка повністю герметична, відповідні знімки продукції були розміщені на офіційній сторінці компанії в Facebook.

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Передбачається, що таким чином компанія убезпечить своїх клієнтів від вірусів і мікробів, які можуть залишатися на кузові і поверхнях в салоні. Очевидно, що такі заходи викликані підвищеною кількістю заражених в країні – кожен день в Індії підтверджують діагноз “COVID-19” більш ніж 30 000 чоловік.

Раніше компанія запустила в роботу ініціативу Sanitized by Tata Motors, яка передбачає повну дезінфекцію автомобіля перед продажем. Повідомляється, що “бульбашки безпеки” стали частиною цієї програми.