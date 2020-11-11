Уряд не забороняє пересування у транспорті, однак переночувати в готелі та поїсти на заправках на вихідних не вдасться.

На засіданні Кабінету Міністрів України 11 листопада було прийнято рішення про запровадження всеукраїнського карантину та карантину вихідного дня з 14 листопада до 30 листопада (попередньо).

Згідно цього рішення, в Україні обмежується користування громадським транспортом, однак особистий транспорт не матиме жодних обмежень. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в громадському та особистому транспорті можна буде пересуватись лише на сидячих місцях.

Перевозити стоячих пасажирів заборонено / Фото GettyImages

В будні дні всі заклади, які стосуються автомобілістів, будуть працювати, з урахуванням санітарних обмежень. А от у вихідні працюватимуть лише автозаправки та станції технічного обслуговування. Автосалони – ні. Більше того, на АЗС будуть зачинені кав'ярні. Продукти можуть готувати на винос. Також працюватимуть обмінники валют.

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Окрім того, вночі кафе, в тому числі на заправках, також не можуть працювати, тож з 7 ранку до 22 вечора на АЗС перекусити не можна буде, хіба що на винос або з упакованих продуктів. Однак навряд чи в цей час на заправках буде персонал, який готуватиме напої та хот-доги та виноситиме їх надвір.

Купити упаковані продукти на заправці можна буде і вдень, і вночі, і на вихідних.

Також не працюватимуть готелі (ні у будні, ні у вихідні), тож плануйте подорожі таким чином, щоб подолати маршрут за світловий день.

В автошколах має бути не більше 20 осіб в навчальній групі.

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