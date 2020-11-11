Правительство не запрещает передвижение в транспорте, однако переночевать в гостинице и поесть на заправках на выходных не удастся.

На заседании Кабинета министров Украины 11 ноября было принято решение о введении всеукраинского карантина и карантина выходного дня с 14 ноября до 30 ноября (предварительно).

Согласно этому решению, в Украине ограничивается пользование общественным транспортом, однако личный транспорт не будет иметь никаких ограничений. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в общественном и личном транспорте можно будет передвигаться только на сидячих местах.

Перевозить стоячих пассажиров запрещено / Фото GettyImages

В будние дни все заведения, которые касаются автомобилистов, будут работать, с учетом санитарных ограничений. А вот в выходные будут работать только автозаправки и станции технического обслуживания. Автосалоны – нет. Более того, на АЗС будут закрыты кофейни. Продукты могут готовить на вынос. Также будут работать обменники валют.

Также в тему: Как выехать из Украины в Европу на авто в карантин

Кроме того, ночью кафе, в том числе на заправках, тоже работать не могут, поэтому с 7 утра до 22 вечера на АЗС перекусить будет нельзя, разве что на вынос или из упакованных продуктов. Однако вряд ли в это время на заправках будет персонал, который будет готовить напитки и хот-доги и выносить их на улицу.

Купить упакованные продукты на заправке можно будет и днем, и ночью, и на выходных.

Также не будут работать отели (ни в будни, ни в выходные), поэтому планируйте путешествия таким образом, чтобы преодолеть маршрут за световой день.

В автошколах должно быть не больше 20 человек в учебной группе.

Напомним, как привезти авто из Европы в карантин.