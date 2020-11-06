Идея введения "карантина выходного дня", озвученная представителями Кабмина, вызывает много вопросов. Один из них – будут ли работать авторемонтные мастерские и СТО.

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, но Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров уже обратилась в Кабинет министров Украины относительно включения в перечень разрешенных видов деятельности в случае введения "карантина выходного дня" автосалонов и СТО.

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"На сегодня современные автосалоны, реализующие транспортные средства, соответствуют современным мировым стандартам и в состоянии обеспечить все требования по предотвращению распространения COVID-19. Кроме того, включение в перечень разрешенных видов деятельности в период жесткого карантина или "карантина выходного дня" субъектов хозяйствования, специализирующихся на торговле транспортными средствами в специализированных салонах, позволит загрузить около 86 тысяч работников, уменьшить нагрузку на фонд социального страхования на случай безработицы и увеличить поступления в Государственный бюджет (в частности в Пенсионный фонд при регистрации авто). К тому же, собственное транспортное средство для граждан Украины это возможность проведения противоэпидемиологических мер безопасности для себя и близких и возможность разгрузить общественный транспорт, а именно в выходные дни граждане больше всего приобретают и ремонтируют / обслуживают транспортные средства", – сказано в обращении.

Исходя из вышеизложенного, ВААИД попросила Кабмин внимательно изучить ситуацию и в случае подготовки более жестких карантинных ограничений или "карантина выходного дня" включить в перечень разрешенных видов деятельности в период жесткого карантина ("карантина выходного дня") субъектов хозяйствования, специализирующихся на торговле транспортными средствами в специализированных автосалонах, а также техническом обслуживании и ремонте транспортных средств, так как запрет этой деятельности повлечет возможный коллапс и остановку без ремонта транспортных средств лечебных учреждений (в частности, скорых помощей), правоохранительных органов, МЧС и др.