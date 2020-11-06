Ідея запровадження "карантину вихідного дня", озвучена представниками Кабміну, викликає багато запитань. Одне з них – чи будуть працювати авторемонтні майстерні та СТО.

Однозначної відповіді на це питання поки що немає, але Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів вже звернулась до Кабінету міністрів України щодо включення до переліку дозволених видів діяльності в разі введення "карантину вихідного дня" автосалонів та СТО.

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"На сьогодні сучасні автосалони, що реалізують транспортні засоби , відповідають сучасним світовим стандартам і в змозі забезпечити всі вимоги щодо запобігання поширенню COVID-19. Крім того, включення до переліку дозволених видів діяльності в період жорсткого карантину або " карантину вихідного дня" суб’єктів господарювання, що спеціалізуються на торгівлі транспортними засобами в спеціалізованих салонах, дозволить завантажити близько 86 тисяч працівників, зменшити навантаження на фонд соціального страхування на випадок безробіття та збільшити надходження до Державного бюджету( зокрема до Пенсійного фонду при реєстрації авто). До того ж, власний транспортний засіб для громадян України це можливість проведення протиепідеміологічних заходів безпеки для себе і близьких та можливість розвантажити громадський транспорт, а саме у вихідні дні громадяни найбільше придбавають та ремонтують / обслуговують транспортні засоби", - сказано в звернені.

Виходячи з вищевикладеного, ВААІД попросила Кабмін уважно вивчити ситуацію і в разі підготовки більш жорстких карантинних обмежень чи " карантину вихідного дня" включити до переліку дозволених видів діяльності в період жорсткого карантину ("карантину вихідного дня") суб’єктів господарювання, що спеціалізуються на торгівлі транспортними засобами в спеціалізованих автосалонах , а також технічним обслуговуванням і ремонтом транспортних засобів, так як заборона цієї діяльності спровокує можливий колапс і зупинку без ремонту транспортних засобів лікарських закладів (зокрема, швидких допомог), правоохоронних органів, МНС тощо.

Нагадаємо, що під час карантину навесні 2020 року працювали СТО, а згодом – і автосалони.