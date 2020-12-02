В Индии дилеры Tata Motors начали продавать автомобили в пластиковой упаковке

Индийская компания Tata начала продажи своих автомобилей в особых "пузырях безопасности" – пластиковой упаковке, которая защитит клиентов марки от вирусов и микробов. Сообщается, что эта упаковка полностью герметична, соответствующие снимки продукции были размещены на официальной странице компании в Facebook.

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Предполагается, что таким образом компания обезопасит своих клиентов от вирусов и микробов, которые могут оставаться на кузове и поверхностях в салоне. Очевидно, что такие меры вызваны повышенным количеством зараженных в стране – каждый день в Индии подтверждают диагноз "COVID-19" у более чем 30 тысяч человек.

Ранее компания запустила в работу инициативу Sanitized by Tata Motors, которая предусматривает полную дезинфекцию автомобиля перед продажей. Сообщается, что "пузыри безопасности" стали частью этой программы.