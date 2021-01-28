Обмеження руху на автошляхах у зв’язку з погіршенням погодних умов торкнулось багатьох областей. Рух вантажного транспорту вже заборонено.

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення при Укравтодорі повідомляє про вжиття наступних заходів:

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Одеська область

Понад 150 одиниць спецтехніки працює у посиленому цілодобовому режимі. Всі сили дорожників, ДСНС в Одеській області та Національної поліції направлені на ліквідацію наслідків негоди на автомобільних дорогах М-15 Одеса – Рені, М-16 Одеса – Кучурган, М-05 Київ – Одеса, Т-16-17 /М-05/ - Іванівка.

Сильний сніг, який супроводжується поривчастим вітром та хуртовинами, завдає труднощі у здоланні негоди.

Перекрито рух автотранспортних засобів всіх категорій на дорогах:

М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), км 11+920 - км 308+000;

М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 – км 58+682, км 58+925- км 59+123.

На всіх дорогах державного значення забороняється рух великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів.

Миколаївська область

З 21:30 обмежено рух для всіх видів транспорту дорогою М-13 Кропивницький – Платонове.

Обмежено рух для великоваговиків та пасажирських автобусів на дорозі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв.

У посиленому режимі над розчищення та посипанням доріг працює 56 спецмашин та 65 дорожніх працівників.

Кіровоградська область

Проїзд дорогами державного значення забезпечено.

У роботі 104 механізми на 133 працівники. Очищення доріг триває.Найсильніше негода розгулялася вирувала поблизу Новоархангельська та Благовіщенська. Аби не допустити заторів чи закриття руху, тут на дорогах М-05 та М-12 безперебійно працює спецтехніка: прибирає наслідки хуртовини та допомагає вантажівкам долати складні ділянки.

На сході області дощить, на заході – сипле снігом.

Черкаська область

130 одиниць спецтехніки працює у посиленому цілодобовому режимі на автодорогах державного значення. Для недопущення утворення ожеледиці на дорогах, за добу використано понад 3700 тонн протиожеледної суміші. Попри ускладнення погодних умов проїзд дорогами державного значення забезпечено, затримок та ускладнень у русі немає.

Полтавська область

Введено обмеження руху на автомобільній дорозі М-03 Київ – Харків для вантажних автомобілів від межі з Харківською областю до межі з Київською областю (км 395+064-км 126+700) в напрямку м.Київ.

Обмеження встановлене у зв'язку зі складними погодними умовами та з метою недопущення заторів на даному автошляху.

Київська область

З 23-00 год. 27 січня обмежено рух вантажних транспортних засобів на дорогах загального користування державного значення.