Ограничение движения на автодорогах в связи с ухудшением погодных условий коснулось многих областей. Движение грузового транспорта уже запрещено.

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения при Укравтодоре сообщает о принятии следующих мер:

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Одесская область

Более 150 единиц спецтехники работает в усиленном круглосуточном режиме. Все силы дорожников, ГСЧС в Одесской области и Национальной полиции направлены на ликвидацию последствий непогоды на автомобильных дорогах М-15 Одесса – Рени, М-16 Одесса – Кучурган, М-05 Киев – Одесса, Т-16-17 /М-05/ - Ивановка.

Сильный снег, который сопровождается порывистым ветром и метелями, наносит трудности в преодолении непогоды.

Перекрыто движение автотранспортных средств всех категорий на дорогах:

М-15 Одесса – Рени (на м. Бухарест), км 11+920 - км 308+000;

М-16 Одесса - Кучурган (на м. Кишинев), км 0+000 – км 58+682, км 58+925 - км 59+123.

На всех дорогах государственного значения запрещается движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов.

Николаевская область

С 21:30 ограничено движение для всех видов транспорта по дороге М-13 Кропивницкий – Платонове.

Ограничено движение для тяжеловесов и пассажирских автобусов на дороге Н-24 Благовещенское – Николаев.

В усиленном режиме над расчисткой и посыпкой дорог работает 56 спецмашин и 65 дорожных работников.

Кировоградская область

Проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

В работе 104 механизма на 133 работника. Очистка дорог продолжается.Сильнее всего непогода разгулялась бушевала вблизи Новоархангельска и Благовещенска. Чтобы не допустить пробок или закрытия движения, здесь на дорогах М-05 и М-12 бесперебойно работает спецтехника: убирает последствия метели и помогает грузовикам преодолевать сложные участки.

На востоке области идет дождь, на Западе – сыплет снегом.

Черкасская область

130 единиц спецтехники работает в усиленном круглосуточном режиме на автодорогах государственного значения. Для недопущения образования гололеда на дорогах, за сутки использовано более 3700 тонн противогололедной смеси. Несмотря на осложнения погодных условий проезд по дорогам государственного значения обеспечен, задержек и осложнений в движении нет.

Полтавская область

Введено ограничение движения на автомобильной дорогой М – 03 Киев-Харьков для грузовых автомобилей от границы с Харьковской областью до границы с Киевской областью (км 395+064-км 126+700) в направлении г. Киев.

Ограничение установлено в связи со сложными погодными условиями и с целью недопущения пробок на данной автодороге.

Киевская область

С 23-00 ч. 27 января ограничено движение грузовых транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.