По состоянию на утро 15 января на украинских дорогах выпало от 5 до 10 см снега, на перевалочных участках – 10-35 см. Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега

Как сообщается на сайте Укравтодора, небольшой снег наблюдается в Житомирской, Киевской, Черниговской, Ровненской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой и Черкасской областях.

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Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, где последние сутки выпадали или идут осадки – местами заснеженное (Волынская, Донецкая, Киевская, Львовская, Ровненская, Черкасская области), местами гололедица в Днепропетровской и Николаевской областях.

Состояние покрытия в Закарпатской и Львовской областях мокрое, на покрытии снежная каша, в Ивано-Франковской области покрытие заснеженное.

В областях выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Для обеспечения проезда всеми участками дорог государственного значения задействовано 1410 единиц техники.