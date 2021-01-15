Такая проблема возникает перед водителями каждую зиму, хотя правил холодного запуска не много, как и причин, препятствующих успеху.

Исправная машина при теперешних украинских морозах должна заводиться без проблем. Но беда в том, что и вполне новый автомобиль может оказаться не совсем исправным в любой день.

Если все системы двигателя исправны, современный автомобиль должен без проблем заводиться при морозах до -20о -25оС.

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Алгоритм запуска двигателя в мороз:

Не включая зажигания, проверьте, чтобы все кнопки на торпедо были в состоянии "выключено". Даже один включенный мощный потребитель может помешать запустить мотор при подсаженном аккумуляторе. Если позволяет конструкция машины, не удерживайте педаль тормоза при включенном стартере, ведь стоп-сигналы потребляют много электроэнергии. На автомобилях с механической трансмиссией поставьте рычаг коробки в нейтраль и удерживайте педаль сцепления в нажатом состоянии. На “автомате” оставьте селектор в положении P. Включите зажигание и дайте выдержку в несколько секунд, чтобы топливный насос создал давление в магистрали. Включайте стартер на 3 – 5 секунд, не выключая его при первых вспышках в цилиндрах. В случае неудачи повторяйте попытку примерно через 5 секунд, чтобы аккумулятор успел восстановиться после отбора большой порции энергии. Когда двигатель заработает, отпускайте сцепление только через несколько секунд. Делайте это плавно, ведь замерзшая густая смазка в МКП очень нагружает двигатель, и, не набрав обороты, он может остановиться. Если мороз достигает -15оС и ниже, дайте двигателю поработать несколько минут, чтобы он прогрелся и вышел на устойчивые обороты, прежде чем начать трогаться с места.

Чаще всего в проблемах с запуском двигателя в мороз виноват аккумулятор: он разряжен или потерял часть емкости из-за возраста. На фото – идеальное напряжение для АКБ, который простоял ночь без дела

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Условия для запуска двигателя в мороз

Отметим, что для уверенного запуска двигателя должны быть соблюдены определенные условия:

Моторное масло должно быть рекомендованной автопроизводителем вязкости

Аккумуляторная батарея должна быть свежей и заряженной как минимум на 80%

В системе зажигания должны быть исправные свечи с нормированными зазорами и чистыми изоляторами. Поверхность изоляции свечных проводов должна быть чистой и без микротрещин.

В топливной системе должно быть соответствующее давление топлива и чистые инжекторы форсунок. В карбюраторных моторах все жиклеры должны быть чистыми, а соединения карбюратора – без подсоса воздуха.

Причины плохого состояния свечей зажигания могут быть разные, но следствие одно: запуск двигателя в мороз будет затруднен

Рекомендация Авто24

На самом деле сложности с утренним стартом в мороз являются хорошим маркером состояния вашего автомобиля. Возможно, ваша машина уже состарилась, или вы просто “запустили” ее. Поверьте опытным автомобилистам: если вы приведете все системы двигателя в полный порядок, проблемы с запуском в мороз исчезнут.

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