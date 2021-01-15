Така проблема постає перед водіями щозими, хоча правил холодного запуску не багато, як і причин, що стають на заваді успіху.

Цілком справна машина при нинішніх українських морозах має заводитися без проблем. Але проблема у тому, що і геть нова машина може виявитися не зовсім справною будь-якого дня.

Якщо всі системи двигуна справні, сучасний автомобіль має без проблем заводитися при морозах до – 20о – 25о С.

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Алгоритм запуску двигуна в мороз:

Не вмикаючи запалення, перевірте, щоб усі кнопки на торпедо були у стані “вимкнено”. Навіть один увімкнений потужний споживач може завадити запустити мотор при підсадженому акумуляторі. Якщо дозволяє конструкція машини, не утримуйте педаль гальм при увімкненому стартері, адже стоп-сигнали споживають багато електроенергії. На автомобілях з механічною трансмісією поставте важіль коробки в нейтраль і утримуйте педаль зчеплення у натиснутому стані. На “автоматі” положення селектора – P. Увімкніть запалення і почекайте кілька десятків секунд, щоб паливний насос створив тиск у магістралі. Вмикайте стартер на 3 – 5 секунд, не вимикаючи його при перших спалахах у циліндрах. У випадку невдачі повторюйте спробу приблизно через 5 секунд, щоб акумулятор встиг відновитись після відбору великої порції енергії. Коли двигун запрацює, відпускайте зчеплення лише через кілька секунд. Робіть це плавно, адже густа олива в МКП дуже навантажує двигун, і, не набравши обертів, він може зупинитися. Якщо мороз сягає – 15о С і нижче, дайте двигуну попрацювати кілька хвилин, аби він прогрівся і вийшов на стійкі оберти.

Найчастіше в проблемах із запуском двигуна в мороз винен акумулятор: він розряджений або втратив частину ємності через вік. На фото – ідеальна напруга для АКБ, який простояв ніч без діла

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Умови для запуску двигуна в мороз

Зазначимо, що для впевненого запуску двигуна мають бути дотримані певні умови:

Моторна олива має бути рекомендованої автовиробником в’язкості

Акумуляторна батарея має бути свіжою і зарядженою як мінімум на 80%

В системі запалювання мають бути справні свічки із нормованими зазорами і чистими ізоляторами. Поверхня ізоляції свічних дротів повинна бути чистою і без мікротріщин.

В паливній системі має бути належний тиск палива і чисті інжектори форсунок. У карбюраторних моторах всі жиклери повинні бути чистими, а з’єднання карбюратора – без підсмоктування повітря.

Причини поганого стану свічок запалення можуть бути різні, але наслідок один: запуск двигуна в мороз буде ускладнений

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Насправді складнощі із вранішнім стартом у мороз є добрим маркером

стану вашого автомобіля. Можливо, ваша машина вже постаріла, або ви просто “запустили” її. Повірте досвідченим автомобілістам: якщо ви приведете всі системи двигуна у повний порядок, проблеми із запуском у мороз зникнуть.

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