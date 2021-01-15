Станом на ранок 15 січня на українських дорогах випало від 5 до 10 см снігу, на перевальних ділянках – 10-35 см. Виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу

Як повідомляється на сайті Укравтодору, невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій та Черкаській областях.

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Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, де останню добу випадали або йдуть опади – місцями засніжене (Волинська, Донецька, Київська, Львівська, Рівненська, Черкаська області), місцями ожеледиця у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Стан покриття в Закарпатській і Львівській областях мокрий, на покритті снігова каша, в Івано-Франківській області покриття засніжене.

В областях виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Для забезпечення проїзду всіма ділянками доріг державного значення задіяно 1410 одиниць техніки.