Через пожежу в Японії світовий автопром може втратити 1,6 млн машин

Обсяг автомобільного виробництва в усьому світі скоротиться на 1,6 млн одиниць в 2021 році через пожежу на заводі японської компанії Renesas Electronics Corp. Про це повідомляє газета Nikkei Asia з посиланням на дані холдингової компанії Nomura Holdings.

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Компанія Renesas займається виробництвом електронних чіпів для автомобільної промисловості. У березні завод Renesas в місті Хітаті-Нака був зупинений через пожежу. При інциденті ніхто не постраждав, проте була порушена чистота приміщень, необхідна для виробництва електронних компонентів.

Експерти Nomura Holdings порахували, що припинення заводу Renesas призведе до того, що автовиробники по всьому світу будуть змушені скоротити виробництво на 1,6 млн одиниць в період з квітня по червень. Відзначається, що це становить близько 7% від загальних обсягів виробництва, запланованих на цей період.

Представники Toyota і Nissan підтвердили, що їм доведеться скоротити виробництво, якщо вони недоотримають чіпи від Renesas. Цей інцидент може посилити нестачу мікросхем в автомобільній промисловості, що спостерігається з кінця 2020 року.

Нагадаємо, пожежа спалахнула 19 березня на заводі Renesas в місті Нака, Японія. Вона пошкодила 23 машини, використовувані у виробництві мікросхем. Намагаючись якомога швидше відновити виробництво, компанія визнає, що до нормального обсягу випуску вона зможе повернутися не раніше ніж через 100-120 днів. Складські запаси вичерпаються набагато раніше, тому замовникам слід готуватися до дефіциту.