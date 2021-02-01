Глобальний дефіцит напівпровідників, від якого страждають світові автовиробники, може стати проблемою для виробників мобільних пристроїв, вважають у Samsung Electronics.

Через прагнення задовольнити попит на автомобільні чіпи вони обмежують прийом замовлень на чіпи для мобільних гаджетів. Як заявили в компанії, будь-яке уповільнення виконання замовлень виробниками напівпровідників може вплинути на попит на чіпи пам’яті Dram та Nand, які Samsung виготовляє для смартфонів та планшетів.

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“Через брак поставок для ливарного виробництва проблема з поставками інших напівпровідникових деталей може вплинути на попит на мобільні пристрої, тому ми уважно стежимо за наслідками”, – сказав виконавчий віце-президент підрозділу мікросхем Samsung.

Світові виробники напівпровідників вже взялися за вирішення проблеми нестачі мікросхем для автомобільної промисловості. Зокрема, компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), провідний світовий виробник мікросхем, заявила, що “прискорює” виробництво продукції для автомобільної промисловості та навіть переобладнала деякі виробничі потужності. Це означає, що пріоритети зміщені на шкоду інтересам інших замовників.

Ці заходи стали відповіддю на лобіювання інтересів автовиробників урядами та високопосадовцями деяких країн. Зокрема, міністром економіки Німеччини, який скористався своїм дипломатичними контактами для просування інтересів німецького автопрому.

Можливість екстреного розширення ливарних потужностей розглядає й Samsung. У четвер, 28 січня, компанія заявила про завершення 2020 року рекордною квартальною виручкою, якій сприяв високий попит на чіпи з підтримкою мереж 5G та компонентів для високопродуктивних обчислень. Чистий прибуток Samsung у четвертому кварталі 2020 року склав 5,78 млдр доларів США, що на 26,4% більше, ніж за той же період 2019 року.

Через нову хвилю коронавірусу у Південній Кореї та збільшення виробничих витрат початок 2021 року виявився для компанії не таким успішним, але перспективи на рік залишилися оптимістичними. У Samsung вважають, що зростання цін на мікросхеми, в кінцевому підсумку призведе до збільшення прибутку у 2021 році.