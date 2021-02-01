Глобальный дефицит полупроводников, от которого страдают мировые автопроизводители, может стать проблемой для производителей мобильных устройств, считают в Samsung Electronics.

Из-за стремления удовлетворить спрос на автомобильные чипы они ограничивают прием заказов на чипы для мобильных гаджетов. Как заявили в компании, любое замедление исполнения заказов производителями полупроводников может повлиять на спрос чипов памяти Dram и Nand, которые Samsung производит для смартфонов и планшетов.

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“Из-за нехватки поставок для литейного производства проблема с поставками других полупроводниковых деталей может повлиять на спрос мобильных устройств, поэтому мы внимательно следим за последствиями”, – сказал исполнительный вице-президент подразделения микросхем Samsung.

Мировые производители полупроводников уже взялись за решение проблемы нехватки микросхем для автомобильной промышленности. В частности, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), ведущий мировой производитель микросхем, заявила, что “ускоряет” производство продукции для автомобильной промышленности и даже переоборудовала некоторые производственные мощности. Это означает, что приоритеты смещены в ущерб интересам других заказчиков.

Эти меры стали ответом на лоббирование интересов автопроизводителей правительствами и высокопоставленными чиновниками некоторых стран. В частности, министром экономики Германии, который воспользовался своими дипломатическими контактами для продвижения интересов немецкого автопрома.

Возможность экстренного расширения литейных мощностей рассматривает и Samsung. В четверг, 28 января, компания заявила о завершении 2020 года рекордной квартальной выручке, которой способствовал высокий спрос на чипы с поддержкой сетей 5G и компонентов для высокопроизводительных вычислений. Чистая прибыль Samsung в четвертом квартале 2020 года составила 5,78 млдр долларов США, что на 26,4% больше, чем за тот же период 2019 года.

Из-за новой волны коронавируса в Южной Корее и увеличения производственных затрат начало 2021 года оказалось для компании не таким успешным, но перспективы на год остались оптимистичными. В Samsung считают, что рост цен на микросхемы, в конечном итоге приведет к увеличению прибыли в 2021 году.