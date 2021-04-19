Из-за пожара в Японии мировой автопром может потерять 1,6 млн машин

Объем автомобильного производства во всем мире сократится на 1,6 млн единиц в 2021 году из-за пожара на заводе японской компании Renesas Electronics Corp. Об этом сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на данные холдинговой компании Nomura Holdings.

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Компания Renesas занимается производством электронных чипов для автомобильной промышленности. В марте завод Renesas в городе Хитати-Нака был остановлен из-за пожара. При инциденте никто не пострадал, однако была нарушена чистота помещений, необходимая для производства электронных компонентов.

Эксперты Nomura Holdings посчитали, что остановка завода Renesas приведет к тому, что автопроизводители по всему миру будут вынуждены сократить производство на 1,6 млн единиц в период с апреля по июнь. Отмечается, что это составляет около 7% от общих объемов производства, запланированных на этот период.

Представители Toyota и Nissan подтвердили, что им придется сократить производство, если они недополучат чипы от Renesas. Этот инцидент может усилить нехватку микросхем в автомобильной промышленности, которая наблюдается с конца 2020 года.

Напомним, пожар вспыхнул 19 марта на заводе Renesas в городе Нака, Япония. Он повредил 23 машины, используемые в производстве микросхем. Пытаясь как можно быстрее возобновить производство, компания признает, что к нормальному объему выпуска она сможет вернуться не ранее чем через 100-120 дней. Складские запасы иссякнут гораздо раньше, поэтому заказчикам следует готовиться к дефициту.