У столиці з 5 липня вводитимуть обмеження руху великовагових транспортних засобів при температурі повітря більше +28ºС.

Через перевищення денної температури повітря понад +28°С з 10:00 до 22:00 обмежуватимуть в’їзд та пересування містом великогабаритного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Про це інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

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Такі обмеження запроваджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 7 липня 2012 року № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».

Департамент звертає увагу, що контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею здійснює Управління патрульної поліції у м. Києві.