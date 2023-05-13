Клімат однозначно теплішає, і кожне чергове літо стає дедалі більш суворим випробуванням для наших автомобілів. Щоб не витрачати гроші на ремонти через літні проблеми, можна вже зараз вжити деяких профілактичних заходів.

Для молодого автомобіля з невеликим пробігом зміна сезонів проходить непомітно, але, на жаль, більшість машин на українських шляхах мають вік не менше 10 років. При тому що велика частина їх – вже доволі сучасних конструкцій, з великою кількістю складних систем, таких щедрих на проблеми у поважному віці.

Причиною літніх проблем не завжди стає саме висока температура повітря. Але спека загострює старі проблеми у системах авто.

Тому власникам таких авто краще приділити додаткову увагу деяким вузлам і агрегатам уже зараз. Буде дешевше, якщо проводити роботи поступово, а не всі разом в момент навали проблем, коли станеться справжня спека.

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Система охолодження

Напередодні літнього сезону треба перевірити під капотом кілька моментів. По-перше, слід переконатися, що вмикається вентилятор радіатора: пригадайте, чи давно ви чули його звук у корку, при увімкненому кондиціонері, після штурму затяжного підйому. Якщо ні, при нагоді треба показати машину електрику.

По-друге, пригадайте, коли ви міняли антифриз у системі. Дотримуйтесь інструкції виробника, зазвичай це не більше 3 – 5 років. Якщо потреба у доливанні охолоджувальної рідини виникає частіше ніж кожні місяць-два, шукайте місце протікання. Точніше, це будуть сухі сліди патьоків на пластикових патрубках, гумових шлангах та радіаторі. Досвідчені автомеханіки підкажуть найбільш ймовірні для вашої моделі місця. Виявлені деталі треба замінити, не чекаючи, поки рідина витече на асфальт.

Брудний антифриз свою основну функцію виконує – тепло від гарячих зон відбирає, але при тому він забиває канали та сорочку охолодження

Радіатори

Всі радіатори мають бути чистими, інакше в спеку гарантований перегрів. Мити ніжні “стільники” треба акуратно, для цього продаються спеціальні препарати. На сучасних машинах, де радіатор не один, а два-три, не завжди легко дістатися до кожного з них, тож іноді доводиться звертатись до професіоналів.

Майте на увазі, що холодоагент з радіатора кондиціонера (якщо його доведеться демонтувати) можна зібрати в спеціальну установку для сервісу кондиціонерів, які є на багатьох СТО – і потім заправити його знову.

Якщо машина взимку демонструвала тенденцію до перегріву, перевірте коректність роботи термостата. Принциповий вплив на цю проблему може мати також чистота радіатора зсередини – буває, що його тонкі трубки забиваються продуктами корозії та розпаду неякісного антифризу. Латунний радіатор старого типу можна здати у спеціальну майстерню, а сучасний пластиково-алюмінієвий в такому випадку можна лише замінити.

З часом між радіаторами сучасних машин набивається пил, рештки комах, пух та інше сміття від дерев і кущів. Вичистити ці “накопичення” буває непросто.

Паливна помпа

Старий автомобіль, або той, що часто заправлявся на випадкових АЗС, у спеку може отримати проблеми з двигуном через погану роботу паливного насоса – того, що знаходиться а баку. Річ у тому, що через високу температуру щільність бензину падає. Крім того, в помпі та бензопроводі можуть утворюватися корки з випарів пального – а з такими проблемами зношений насос не може впоратись. В результаті падає тиск подання пального до форсунок і мотор нормально вже не працює.

В окремих випадках може допомогти очищення приймальної сітки (фільтра) в баку, але принципове розв'язання проблеми – заміна старого бензонасоса.

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Кондиціонер

Після щедрих соляних ван, таких типових для українських міст узимку, часто виходить з ладу радіатор та алюмінієві трубки кондиціонера.

Між тим, забезпечити працездатність “кондея” бажано тому, що негаразди з муфтою (шківом) компресора у багатьох моделей одночасно провокують відмову приводу підсилювача керма або генератора. Це недешева у вирішенні проблема, яку все одно краще розв’язати завчасно, щоб одного разу не стати на ремонт просто на дорозі.

Просто заправляти кондиціонер не варто, бажано зробити повну діагностику системи на спеціальному стенді. Це продовжить життя дорогих агрегатів

Само собою, несправний (незаправлений) кондиціонер не буде створювати в салоні комфортні умови. В літню спеку це означає, що водій не зможе зосередитись на керуванні машиною, а це вже загрожує аварією.

Гальма

Сезонні клопоти біла відкритого капоту – гарний привід пригадати, коли востаннє на цьому автомобілі замінювали гальмівну рідину. Якщо більше 3 – 5 років, то бажано це зробити – або зазирнути до заводського мануалу. Де буде написано приблизно те саме.

До чого тут літня спека? Просто стара гальмівна рідина означає підвищений відсоток вологи у ній, що своєю чергою призводить до передчасного закипання і створення парових пробок у приводі гальм. А це – пряма відмова гальмівної системи.

Пригадайте, що було

Пригадайте, чи не було протягом зимового сезону якихось випадкових відмов, дивних збоїв, які з часом зникли самі собою. Річ у тому, що у теплу пору року такі блукаючі несправності можуть проявитися знову, вже на новому, більш суворому рівні. Адже через високі температури проблеми порушених контактів, збільшених зазорів, задубілих еластичних матеріалів напевне тільки загостряться.

Якщо в машині час від часу “вилазить” і зникає несправність, ближче до спекотних днів треба цю проблему вирахувати й усунути

Тому наприкінці весни саме час звернутися до досвідчених діагностів та розібратися з давніми проблемами, які треба сприймати як завчасний сигнал до візиту на СТО.

Рекомендація “Авто 24”

В Україні зараз чимало автомобілістів, які вперше сіли за кермо іномарок сучасних моделей. Але здебільшого це добряче підтоптані машини, і власникам варто знати, що їхня безвідмовність – не те щоб удавана, але великою мірою умовна. Тобто ці чудові автомобілі, маючи невеликий залишок заводського ресурсу, будуть надійними лише за умови догляду і своєчасних ремонтів. І незалежно від зими чи літа, найкращим варіантом буде виконувати профілактичні огляди, щоб завчасно усунути саму ймовірність поламки у дорозі.

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