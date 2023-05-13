Климат однозначно теплеет, и каждое очередное лето становится все более суровым испытанием для наших автомобилей. Чтобы не тратить деньги на ремонты в результате сугубо летних проблем, можно уже сейчас принять некоторые профилактические меры.

Для молодого автомобиля с небольшим пробегом смена сезонов проходит незаметно, но, к сожалению, большинство машин на украинских дорогах имеют возраст не менее 10 лет. Притом что большая часть их – уже достаточно современных конструкций, с большим количеством сложных систем, таких щедрых на проблемы в почтенном возрасте.

Причиной летних проблем не всегда становится высокая температура воздуха. Но жара обостряет застарелые проблемы в системах.

Поэтому владельцам таких авто лучше уделить дополнительное внимание некоторым узлам и агрегатам уже сейчас. Будет дешевле, если проводить работы постепенно, а не все вместе в момент нашествия проблем, когда настанет настоящая жара.

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Система охлаждения

В преддверии летнего сезона под вашим капотом очень важны несколько моментов. Во-первых, нужно убедиться, что, когда нужно, включается вентилятор радиатора: вспомните, давно ли вы слышали его звук в пробке, при включенном кондиционере, после штурма затяжного подъема. Если нет, нужно показать машину электрику.

Во-вторых, вспомните, когда вы меняли антифриз в системе. Следуйте инструкциям автопроизводителя, обычно срок его службы не более 3 – 5 лет. Если потребность в доливании охлаждающей жидкости возникает чаще, чем каждые месяц-два, ищите место утечки. Точнее, это будут сухие следы подтеков на пластиковых патрубках, резиновых шлангах и радиаторе. Опытные автомеханики подскажут наиболее возможные для вашей модели места. Обнаруженные детали нужно заменить, не дожидаясь, пока жидкость вытечет на асфальт вся разом.

Грязный антифриз свою основную функцию выполняет – тепло от горячих зон отбирает. Но при этом забивает каналы и рубашку охлаждения.

Радиаторы

Все радиаторы должны быть чистыми, иначе в жару вам гарантирован перегрев. Мыть нежные "соты" нужно аккуратно, для этого продаются специальные препараты. На современных машинах, где радиатор не один, а два-три, не всегда легко добраться до каждого из них, поэтому иногда приходится обращаться к профессионалам.

Имейте в виду, что хладагент из радиатора кондиционера (если его придется демонтировать) можно собрать в специальную установку для сервиса кондиционеров, имеющихся на многих СТО – и затем заправить его снова.

Если машина зимой показывала тенденцию к перегреву, проверьте правильность работы термостата. Принципиальное влияние на эту проблему может также оказать чистота радиатора изнутри – бывает, что его тонкие трубки забиваются продуктами коррозии и распада некачественного антифриза. Латунный радиатор старого типа можно сдать в специальную мастерскую, а современный пластиково-алюминиевый в таком случае можно только заменить.

Со временем между радиаторами современных машин набивается пыль, остатки насекомых, пух и прочий мусор от деревьев и кустарника. Вычистить эти накопления бывает непросто.

Топливный насос

Автомобиль, который уже не очень молод, или часто заправлявшийся на случайных АЗС, в жару может получить проблемы с двигателем из-за плохой работы топливного насоса – сидящего в баке. Дело в том, что при высокой температуре плотность бензина падает, кроме того, в насосе и бензопроводе могут образовываться пробки из паров топлива – а с такими проблемами изношенный насос не справляется. В результате падает давление подачи горючего к форсункам и мотор нормально уже не работает.

В редких случаях может помочь очистка приемной сетки (фильтра) в баке, но принципиальное решение проблемы – замена старого бензонасоса.

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Кондиционер

После щедрых соляных ванн, таких типичных для украинских городов зимой, часто выходит из строя радиатор и алюминиевые трубки кондиционера.

Между тем, обеспечить работоспособность "кондея" желательно потому, что проблемы с муфтой (шкивом) компрессора у многих моделей одновременно провоцируют отказ привода усилителя руля или генератора. Это недешевая в решении проблема, которую все равно лучше решить заранее, чтобы однажды не стать на ремонт прямо на дороге.

Просто заправлять кондиционер не стоит, желательно произвести полную диагностику системы на специальном стенде. Это продлит жизнь дорогих агрегатов.

Само собой, неисправный (незаправленный) кондиционер не будет создавать в салоне комфортные условия. В летнюю жару это означает, что водитель не сможет сосредоточиться на управлении машиной, а это уже чревато аварией.

Тормоза

Сезонные хлопоты около открытого капота – хороший повод вспомнить, когда в последний раз на этом автомобиле заменяли тормозную жидкость. Если больше 3 – 5 лет назад, то желательно это сделать – или заглянуть в заводской мануал. Где будет указана примерно та же периодичность замены.

Причем здесь летняя жара? Просто старая тормозная жидкость означает повышенный процент влаги в ней, что в свою очередь приводит к преждевременному закипанию и созданию паровых пробок в приводе тормозов. А это – прямой отказ тормозной системы.

Вспомните, что было

Вспомните, не было ли в течение зимнего сезона каких-нибудь случайных отказов, странных сбоев, которые со временем исчезли сами собой. Дело в том, что в теплое время года такие блуждающие неисправности могут проявиться снова, уже на новом, более опасном уровне. Ведь из-за высоких температур проблемы нарушенных контактов, увеличенных зазоров, “задубелых” эластичных материалов наверняка только обострятся.

Если в машине время от времени “вылезает” и исчезает неисправность, ближе к жарким дням надо эту проблему “вычислить” и устранить.

Поэтому в конце весны самое время обратиться к опытным диагностам и разобраться с давними проблемами, которые нужно воспринимать как заблаговременный сигнал к визиту на СТО.

Рекомендация "Авто 24"

В Украине сейчас немало автомобилистов, которые впервые сели за руль иномарок современных моделей. Но в большинстве своем это изрядно потрепанные машины, и владельцам стоит знать, что их безотказность – не то чтобы мнимая, но во многом условная.

То есть эти замечательные автомобили, имея небольшой остаток заводского ресурса, будут надежными только при уходе и своевременных ремонтах. И независимо от зимы или лета, лучшим вариантом будет выполнять профилактические осмотры, чтобы устранить саму вероятность поломки в пути.

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