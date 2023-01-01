Наверное, хотя бы раз с таким сталкивался каждый опытный автомобилист: что-то в машине прекращает работать, а потом вдруг снова работает. Но опытные сервисмены знают, что радоваться возобновлению работы не следует…

– Езжайте домой. Вернетесь, когда сломается окончательно. Хорошая проблема себя покажет, – так отправляют из автосервиса владельцев, которые обращаются за помощью с так называемой блуждающей неисправностью.

Но как можно ждать, чтобы "проблема себя показала", если из-за нее машина может стать неподвижно где-нибудь в чистом поле или, скажем, в большой пробке на путепроводе?

Блуждающая неисправность – вещь особенно коварная: вычислить ее очень трудно, а проявиться может в любой момент.

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Но выявить блуждающую неисправность действительно сложно. Владельцу нужно подловить момент, когда и неисправность проявила себя, и машина стоит рядом с СТО, и диагност свободен и может заглянуть под капот. Это довольно непростая комбинация, которая складывается нечасто. Поэтому автомобилисту очень полезно уметь самому хотя бы частично разобраться с диагностикой неисправности, которая то проявляется, то исчезает.

Как ловить блуждающие неисправности

На самом деле всем загадочным явлениям в технике имеется научное толкование. И то, что какая-то неисправность то возникает, то исчезает, разъясняется конфигурацией определенных условий, которые на нее оказывают влияние. И проблема диагностики состоит в том, что автомобиль при эксплуатации имеет очень большую гамму этих условий.

Просмотреть память ЭБУ . Иногда таинственную проблему фиксирует электронный блок управления автомобиля. При участии опытного диагноста нужно прочесать все закоулки памяти электроники, в том числе всех периферийных модулей и агрегатов. Возможно, где-то остался след вчерашней неисправности посредством ошибки, по которой профессионал может понять причину проблемы.

У машин с развитыми электронными системами обнаружить блуждающую неисправность может помочь сканирование всех систем. Но это не факт.

Вспомнить условия, при которых случались симптомы неисправности, и попытаться воспроизвести их. Все может иметь значение: температура двигателя, погодные условия, режим движения, продолжительность поездки, загрузка машины, предварительные обстоятельства, поломки, ремонты или другие события с участием данного авто.

Смена температурного режима. Очень часто температура оказывает влияние на состояние неисправного узла, в первую очередь это касается электрооборудования. Проблема может проявляться по мере прогрева двигателя, который на холодную заводится и работает хорошо. Или наоборот.

Оставить машину в сервисе на несколько дней. Неравнодушные автомеханики иногда предлагают такой способ, чтобы тестировать машину в разных условиях в течение суток: после холодной ночи, после нагрева на солнце, после подзарядки аккумулятора, прогрева двигателя и т.п.

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Влияние температуры

При разных температурах конструкционные материалы ведут себя по-разному. Зная об этом, конструкторы автомобиля учитывают эти температурные особенности. Но когда в узле есть какая-то проблема, он иногда становится температурозависимым. Например:

Трещина в печатной плате или пропаянном соединении при нагревании и остывании увеличивается или уменьшается. И соответственно, контакт в электросхеме исчезает или восстанавливается (электронные модули, выключатели, датчики, стартер, генератор). Иногда температурозависимой становится и механика: в жару начинает отказывать старый бензонасос, который от износа и без того теряет эффективность.

Распространенная причина блуждающей неисправности – трещина на печатной плате электронного модуля. Но во всем авто таких точек пайки тысячи...

Завоздушивание системы охлаждения. Когда шланг, патрубок или радиатор имеет негерметичность, иногда при остывании через эту "пробоену" в систему всасывается воздух – а из-за него перегревается двигатель или не работает отопитель.

Пары бензина. Горячий бензин подвержен образованию паров, и если топливная система имеет какие-то слабые места, эти испарения могут прекратить поставки бензина в форсунки или карбюратор.

Влияние тряски

Автомобиль во время движения испытывает вибрации и сотрясения, во время которых могут разъединяться или соединяться те или иные элементы, которые уже находятся в нештатном состоянии (изношенные, разрушенные), но еще работают.

Нарушение контакта – например, в патроне лампы, колодке предохранителей или в разъеме на каком-то, в первую очередь, массивном агрегате.

Что-то частично открутилось и деталь, держась своего места только наполовину, то занимает нужную позицию, то нет. К примеру, так может вести себя заслонка климатической установки, которая то направляет теплый воздух в салон, то нет. Похожая картина бывает, когда покидает свое место подвижный контакт втягивающего реле стартера – только следствием в конце-концов может стать короткое замыкание.

Загорание тревожных символов без видимой причины тоже может донимать водителя. Но игнорировать их нельзя, чтобы дело не кончилось большим ремонтом.

Рекомендация "Авто 24"

Это действительно один из самых неприятных видов поломок, и решение проблемы требует творческого подхода. Не стесняйтесь посетить как можно больше мастерских, возможно где-нибудь найдется диагност, который уже сталкивался с подобным явлением, и он сразу знает отгадку. А если прямого ответа не найдете, рассматривайте как можно больше вариантов диагностики от профессионалов – таким образом вероятность попасть в проблему вырастет в разы.

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