Певно, хоча б раз з таким стикався кожен досвідчений автомобіліст: щось в машині припиняє працювати, а потім раптом знову працює. Але досвідчені слюсарі знають, що передчасно радіти не варто…

– Їдьте додому. Повернетесь, коли зламається остаточно. Хороша проблема себе покаже, – так відповідають в автосервісі автовласникам, які звертаються за допомогою з так званою блукаючою несправністю.

Але як можна чекати, щоб “проблема себе показала”, якщо через неї машина може стати нерухомо десь у чистому полі чи, скажімо, у великому корку на шляхопроводі?

Блукаюча несправність – річ особливо підступна: вирахувати її дуже важко, а проявитися може у будь-який момент.

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Виявити блукаючу несправність і справді складно. Власникові треба підловити момент, коли і несправність проявила себе, і машина стоїть поряд з СТО, і діагност вільний та може зазирнути під капот. Це доволі непроста комбінація, яка складається нечасто. Тому автомобілістові дуже корисно вміти самому хоча б частково розібратися з діагностикою несправності, яка то проявляється, то зникає.

Як ловити блукаючі несправності

Насправді усім загадковим явищам у техніці є наукове тлумачення. І те, що якась несправність то з’являється, то зникає, пояснюється зміною певних умов, які на неї впливають. І проблема діагностики у тому, що автомобіль під час експлуатації має дуже велику гаму цих умов.

Продивитися пам’ять ЕБУ. Іноді таємничу проблему фіксує електронний блок керування автомобіля. За участю досвідченого діагноста треба “прочесати” усі закапелки пам’яті електроніки, у тому числі усіх периферійних модулів та агрегатів. Можливо, десь залишився слід учорашньої несправності у вигляді помилки, за якою професіонал може зрозуміти причину проблеми.

У машин з розвиненими електронними системами виявити блукаючу несправність може допомогти сканування всіх систем. Але це не факт.

Пригадати умови, за яких траплялися симптоми несправності, і спробувати їх відтворити. Все може мати значення: температура двигуна, погодні умови, режим руху, тривалість поїздки, завантаження машини, попередні обставини, поламки, ремонти чи інші події за участю даного авто.

Зміна температурного режиму. Дуже часто температура впливає на стан несправного вузла, у першу чергу це стосується електрообладнання. Проблема може проявлятися в міру прогріву двигуна, який на холодну заводиться і працює добре. Або навпаки.

Залишити машину в сервісі на кілька діб. Небайдужі автомеханіки іноді пропонують такий спосіб, щоб тестувати машину в різних умовах протягом доби: після холодної ночі, після нагріву на сонці, після підзаряджання акумулятора, прогріву двигуна тощо.

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Температура впливає

За різних температур конструкційні матеріали поводяться по-різному. Знаючи про це, конструктори автомобіля враховують ці температурні особливості. Але коли у вузлі є якась проблема, він іноді стає температурозалежним. Наприклад:

Тріщина у друкованій платі або припаяному з’єднанні при нагріванні та вистиганні збільшується або зменшується, і відповідно, контакт в електросхемі зникає чи відновлюється. Йдеться про електронні модулі, вимикачі, датчики, стартер, генератор. Іноді температурозалежною стає і механіка: у спеку починає відмовляти стара помпа, яка від зношення і без того втрачає ефективність.

Поширена причина блукаючої несправності – тріщина на друкованій платі електронного модуля. Але в усьому авто таких точок пайки тисячі ...

Запотівання системи охолодження. Коли шланг, патрубок чи радіатор має негерметичність, при вистиганні через цю “пробоїну” у систему засмоктується повітря – через яке перегрівається двигун або не працює опалювач.

Пари бензину. Гарячий бензин схильний до утворення випарів, і якщо паливна система має якісь слабкі місця, ці випари можуть припинити постачання бензину до форсунок чи карбюратора.

Струси впливають

Автомобіль під час руху зазнає вібрацій та струсів, під час яких можуть роз’єднуватись чи з’єднуватись ті чи інші елементи, які вже перебувають у нештатному стані (зношені, зруйновані), але ще працюють.

Порушення контакту – наприклад, у патроні лампи, колодці запобіжників або у роз’ємі на якомусь, у першу чергу масивному, агрегаті.

Щось частково відкрутилося і деталь, тримаючись свого місця лише наполовину, то займає потрібну позицію, то ні. Наприклад, так може поводитися заслінка кліматичної установки, яка то спрямовує тепле повітря до салону, то ні. Схожа картина буває, коли покидає своє місце рухомий контакт втягуючого реле стартера – тільки наслідком може стати коротке замкнення.

Загоряння тривожних символів без видимої причини теж може дошкуляти водієві. Але ігнорувати їх не можна, щоб діло не закінчилося великим ремонтом.

Рекомендація “Авто 24”

Це насправді один з найнеприємніших видів поламок, і розв'язання проблеми потребує творчого підходу. Не соромтеся відвідати якомога більше майстерень, можливо, десь знайдеться діагност, який вже стикався з подібним явищем, і він відразу знає відгадку. А якщо прямої відповіді не знайдете, розглядайте якомога більше варіантів діагностики від професіоналів – в такий спосіб ймовірність “влучити” в проблему зросте у рази.

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