В столице с 5 июля будут вводить ограничения движения тяжеловесных транспортных средств при температуре воздуха более +28ºС.

Из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С с 10:00 до 22:00 будут ограничивать въезд и передвижение по городу крупногабаритного автотранспорта весом более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Читайте также: Жара придет неожиданно: что сделать с машиной уже сегодня

Такие ограничения введены распоряжением Киевской городской государственной администрации от 7 июля 2012 г. № 1173 «Об ограничении движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха».

Департамент обращает внимание, что контроль за соблюдением водителями тяжеловесных транспортных средств ограничения движения по улично-дорожной сети осуществляет Управление патрульной полиции в г. Киеве.