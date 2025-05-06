Через Uber можна буде замовити роботаксі у 15 містах світу

Компанія WeRide сьогодні оголосила, що протягом наступних п'яти років разом з Uber розширить своє стратегічне партнерство, запровадивши роботизовані таксі у 15 нових міст по всьому світу, зокрема, в Європі та на Близькому Сході.

Після запуску служби безпілотних роботаксі в Абу-Дабі та незабаром у Дубаї, дві компанії зобов'язалися розширювати партнерство з роботаксі на кілька нових міст щороку за межами США та Китаю, повідомляє Chevpost.

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У цих містах послуга роботаксі WeRide пропонуватиметься через додаток Uber, а Uber займатиметься операціями автопарку.

Розширення відповідає глобальній стратегії зростання WeRide, спрямованій на те, щоб зробити рішення для автономного водіння більш доступними та доступними для користувачів у всьому світі, – сказав Хань Сюй, засновник і генеральний директор китайського стартапу.

Заснована у 2017 році, WeRide є однією з перших компаній у Китаї, яка зосередилася на рішеннях для розумного водіння. 25 жовтня минулого року компанія вийшла на біржу Nasdaq.

У вересні 2024 року WeRide уклала партнерство з Uber для розвитку використання своїх безпілотних транспортних засобів на платформі Uber. У грудні 2024 року компанії розпочали надання послуг роботизації таксі в Абу-Дабі, а до середини 2025 року їх парк, як очікується, досягне 50 одиниць. Минулого місяця WeRide та Uber розширили своє партнерство на Дубай.

WeRide наразі розробляє, тестує та експлуатує автономні транспортні засоби у 30 містах 10 країн світу. За її словами, ця компанія є єдиною у світі, яка має ліцензії на проведення тестів на автономне водіння одночасно у п'яти країнах – Китаї, ОАЕ, Сінгапурі, Франції та США.