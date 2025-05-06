Через Uber можно будет заказать роботакси в 15 городах мира

Компания WeRide объявила, что в течение следующих пяти лет вместе с Uber расширит свое стратегическое партнерство, введя роботизированные такси в 15 новых городов по всему миру, в частности, в Европе и на Ближнем Востоке.

После запуска службы беспилотных роботакси в Абу-Даби и вскоре в Дубае, две компании обязались расширять партнерство с роботакси на несколько новых городов ежегодно за пределами США и Китая, сообщает Chevpost.

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В этих городах услуга роботакси WeRide будет предлагаться через приложение Uber, а Uber будет заниматься операциями автопарка.

Расширение соответствует глобальной стратегии роста WeRide, направленной на то, чтобы сделать решения для автономного вождения более доступными и доступными для пользователей во всем мире, – сказал Хань Сюй, основатель и генеральный директор китайского стартапа.

Основанная в 2017 году, WeRide является одной из первых компаний в Китае, которая сосредоточилась на решениях для умного вождения. 25 октября прошлого года компания вышла на биржу Nasdaq.

В сентябре 2024 года WeRide заключила партнерство с Uber для развития использования своих беспилотных транспортных средств на платформе Uber. В декабре 2024 года компании начали предоставление услуг роботизации такси в Абу-Даби, а к середине 2025 года их парк, как ожидается, достигнет 50 единиц. В прошлом месяце WeRide и Uber расширили свое партнерство на Дубай.

WeRide сейчас разрабатывает, тестирует и эксплуатирует автономные транспортные средства в 30 городах 10 стран мира. По ее словам, эта компания является единственной в мире, которая имеет лицензии на проведение тестов на автономное вождение одновременно в пяти странах – Китае, ОАЭ, Сингапуре, Франции и США.