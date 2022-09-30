Про тимчасову зупинку своїх підприємств вже заявили Volvo та Mercedes-Benz.

Ураган «Іан» продовжує завдавати шкоди США, тому автомобільні виробники вже вживають заходів, щоб зменшити свої можливізбитки. Mercedes-Benz і Volvo зупиниkи роботу своїх заводів у Південній Кароліні.

У п'ятницю Mercedes-Benz зупиняє завод у Чарльстоні, який налічує 1600 співробітників. На ньому виробляють фургони Mercedes Sprinter і Metris для Північної Америки.

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Тим часом завод Volvo в Ріджвіллі також призупинив свою роботу у четвер, і не працюватиме до п’ятниці. На заводі працює 1500 людей, які виготовляють Volvo S60.

Ураган "Іан" вперше досяг Флориди в середу, йому надали 4 категорію. Пізніше він послабшав до тропічного шторму, коли рухався над центральною Флоридою на початку дня. Однак цього четверга ввечері ураган відновив категорію 1 зі швидкістю вітру 75 миль на годину. Зараз ураган прямує до Південної Кароліни і, як очікується, знову досягне суші в п’ятницю.

За даними метеорологічної служби, значні повені очікуються в прибережній північно-східній частині Флориди, південно-східній Джорджії та східній частині Південної Кароліни. У п’ятницю також є ймовірність «торнадо або двох» у прибережних районах Кароліни.