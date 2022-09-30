О временной остановке своих предприятий уже заявили Volvo и Mercedes-Benz.

Ураган «Иан» продолжает наносить ущерб США, поэтому автомобильные производители уже предпринимают меры, чтобы уменьшить свои возможные убытки. Mercedes-Benz и Volvo остановили работу своих заводов в Южной Каролине.

В пятницу Mercedes-Benz останавливает завод в Чарльстоне, который насчитывает 1600 сотрудников. На нем производят фургоны Mercedes Sprinter и Metris для Северной Америки.

Кстати сколько автомобилей утонуло во время прошлого урагана в США

Между тем, завод Volvo в Риджвилле также приостановил свою работу в четверг и не будет работать до пятницы. На заводе работает 1500 человек, которые изготавливают Volvo S60.

Ураган "Иан" впервые достиг Флориды в среду, ему предоставили 4 категорию. Позже он ослабел до тропического шторма, когда двигался над центральной Флоридой в начале дня. Однако в этот четверг вечером ураган восстановил категорию 1 со скоростью ветра 75 миль в час. Сейчас ураган направляется в Южную Каролину и, как ожидается, снова достигнет суши в пятницу.

По данным метеорологической службы, значительные наводнения ожидаются в прибрежной северо-восточной части Флориды, юго-восточной Джорджии и восточной части Южной Каролины. В пятницу также есть вероятность торнадо или двух» в прибрежных районах Каролины.