Ввечері під час дощу ям не було видно, тож водії не бачили небезпеки.

Ввечері 11 грудня в соцмережі Фейсбук одна з постраждалих водійок виклала відео. На ньому півтора десятка автомобілів стоять у першому та другому ряду Північного моста з пробитими колесами.

За її словами, всі ці машини потрапили у величезні ями, які дорожники не залатали у крайньому та середньому ряду в напрямку від Троєщини до Почайної. Ями з гострими краями під час дощу стали невидимими для водіїв, тому близько чотирьох десятків машин пошкодили там колеса.

Автовласники також жаліються, що на Дарницькому мосту в сторону лівого берега ситуація з ямами подібна. Щоправда, постраждалих там менше.

Також цікаво чи треба балансувати шини щосезону

Нагадаємо, що різані пошкодження шин, які утворюються від потрапляння на гострий край ями, не ремонтуються. Пошкоджене таким чином колесо потрібно замінити.