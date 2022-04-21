Під впливом санкцій російський ринок автомобілів найближчим часом зменшиться як мінімум на 50%.

У рамках щорічної конвенції Асоціації російських автомобільних дилерів відбулося обговорення ситуації на автомобільному ринку Росії. За заявою Олексія Каліцева, голови комітету автовиробників Асоціації європейського бізнесу, найкращий прогноз ринку — падіння на 50% за підсумками року.

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За словами експерта, цей оптимістичний сценарій можливий лише в тому випадку, якщо відновлення виробництва автомобілів у Росії відбудеться якнайшвидше.

“Я думаю, що ясність із поставками буде найближчим кварталом, — заявив Каліцев. — Я не очікую істотного покращення ситуації упродовж другого кварталу. Другий квартал — це буде період подолання всіх питань, які є. І якщо у нас буде позитивний сценарій, ми почнемо виробляти, ринок цього року може становити 0,8-0,85 млн автомобілів. По суті, це падіння на ті 50%. Якщо це відновлення виробництва буде пізніше, ніж третій квартал, то ринок буде ще меншим”.

Спрогнозувати падіння ринку в РФ складно, оскільки санкції не буде знято до закінчення військових дій цієї країни на території України. При цьому, поки що невідомо, чи підписання миру є приводом для пом'якшення економічного тиску Заходу, оскільки відновлення економіки Росії може спровокувати черговий акт агресії у бік України та ЄС.