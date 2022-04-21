Под влиянием санкций российский рынок автомобилей в ближайшее время снизится как минимум на 50%.

В рамках ежегодной конвенции Ассоциации российских автомобильных дилеров состоялось обсуждение ситуации на автомобильном рынке России. По заявлению Алексея Калицева, главы комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, лучший прогноз рынка – падение на 50% по итогам года.

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По словам эксперта, этот оптимистический сценарий возможен только в том случае, если возобновление производства автомобилей в России произойдет как можно скорее.

«Я думаю, что ясность с поставками будет ближайшим кварталом, – заявил Калицев. — Я не ожидаю существенного улучшения ситуации в течение второго квартала. Второй квартал — это будет период преодоления всех имеющихся вопросов. И если у нас будет положительный сценарий, мы начнем производить, рынок в этом году может составить 0,8-0,85 млн автомобилей. По сути это падение на те 50%. Если это возобновление производства будет позже третьего квартала, то рынок будет еще меньше”.

Спрогнозировать падение рынка в РФ сложно, поскольку санкции не будут сняты до окончания военных действий этой страны на территории Украины. При этом пока неизвестно, является ли подписание мира поводом для смягчения экономического давления Запада, поскольку восстановление экономики России может спровоцировать очередной акт агрессии в сторону Украины и ЕС.