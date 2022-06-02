Skoda Auto AS заявила про перенесення частини виробництва кабельної продукції з України з метою убезпечити себе від можливих збоїв у ланцюжку поставок.

Як повідомили в компанії, виробництво кабельних джгутів з України частково перенесли до міста Млада-Болеслав у Чехії, де знаходиться штаб-квартира Skoda, повідомляє Marketwatch.

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Автовиробник також повідомив, що забезпечив додаткові виробничі потужності в Марокко та Румунії.

У компанії заявили, що цей крок більш ніж вдвічі збільшив виробничі потужності для компонентів і дав додатковий захист від перебоїв та вузьких місць у постачанні комплектуючих.

Зупинка ланцюга поставок, викликана війною в Україні, змусила Skoda припинити виробництво свого електромобіля Enyaq iV на вісім тижнів через нестачу кабельних джгутів.

Як повідомлялося, в Україні знаходиться майже 40 заводів з виробництва джгутів електропроводів для автомобілів, але після війни частина з них призупинила виробництво, писала Financial times. Внаслідок цього автомобільні гіганти BMW та Volkswagen, до складу якого входить Skoda, були змушені тимчасово зупинити свої заводи по усій Європі через логістичні проблеми з постачанням комплектуючих в Україні.