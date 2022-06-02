Skoda Auto AS заявила о переносе части производства кабельной продукции с Украины с целью обезопасить себя от возможных сбоев в цепочке поставок.

Как сообщили в компании, производство кабельных жгутов из Украины частично перенесли в город Млада-Болеслав в Чехии, где находится штаб-квартира Skoda, сообщает Marketwatch.

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Автопроизводитель также сообщил, что обеспечил дополнительные производственные мощности в Марокко и Румынии.

В компании заявили, что этот шаг более чем вдвое увеличил производственные мощности для компонентов и дал дополнительную защиту от перебоев и узких мест в поставках комплектующих.

Остановка цепи поставок, вызванная войной в Украине, заставила Skoda прекратить производство своего электромобиля Enyaq iV на восемь недель из-за недостатка кабельных жгутов.

Как сообщалось, в Украине находится почти 40 заводов по производству жгутов электропроводов для автомобилей, но после войны часть из них приостановила производство, писала Financial times. Вследствие этого автомобильные гиганты BMW и Volkswagen, в состав которого входит Skoda, были вынуждены временно остановить свои заводы по всей Европе из-за логистических проблем с поставкой комплектующих в Украине.