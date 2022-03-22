Війна в Україні вже спровокувала кризу світового автопрому. Наслідки цієї війни будуть мати дуже серйозний вплив на виробництво автомобілів в усьому світі.

Зараз світове автовиробництво перебуває на межі нової кризи. Через війну в Україні у світі різко скоротиться випуск транспортних засобів.

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До такого висновку пришли експерти S&P Global. На думку аналітиків, найбільше постраждає європейський автопром. Його втрати оцінюють приблизно у 1,7 млн автомобілів у нинішньому році та приблизно стільки ж у 2023-му. Йдеться про легковики, які не зможуть випустити підприємства галузі.

Через нестачу автокомпонентів українського виробництва вже змушені були призупинити роботу європейські заводи концернів BMW та Volkswagen. Як відомо, щороку українські підприємства постачали кабелів, джгутів та інших компонентів для 500 тисяч до 1 млн автомобілів різних марок. Щоб замінити постачальників, потрібно від кількох місяців до року.

За прогнозами експертів, що через війну в Україні, дефіцит електронних мікрочипів та логістичних проблем світові виробники не зможуть виготовити понад 25 млн легкових машин до 2030 року.