Война на Украине уже спровоцировала кризис мирового автопрома. Последствия этой войны будут оказывать очень серьезное влияние на производство автомобилей во всем мире.

Сейчас мировое автопроизводство находится на грани нового кризиса. Из-за войны в Украине в мире резко сократится выпуск транспортных средств.

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К такому выводу пришли специалисты S&P Global. По мнению аналитиков, больше всего пострадает европейский автопром. Его потери оценивают примерно в 1,7 млн ​​автомобилей в нынешнем году и примерно столько же в 2023 году. Речь идет о легковых автомобилях, которые не смогут выпустить предприятия отрасли.

Из-за нехватки автокомпонентов украинского производства уже вынуждены были приостановить работу европейские заводы концернов BMW и Volkswagen. Как известно, ежегодно украинские предприятия поставляли кабелей, жгутов и других компонентов, необходимых для изготовления автомобилей разных марок. Чтобы заменить поставщиков, необходимо от нескольких месяцев до года.

По прогнозам экспертов, из-за войны в Украине, дефицита электронных микрочипов и логистических проблем мировые производители не смогут изготовить более 25 млн легковых машин к 2030 году.