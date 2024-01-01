Через здешевшання нафти ціни на АЗС пішли вниз

Весняне сонечко розтопило нафтові ціни. Вони потягнули за собою гурт, а надалі мали б дійти й до роздробу, пише enkorr.ua. Мережі традиційно не поспішають і затягли знайому "пісню" про тяжку долю (читай – низьку реалізацію й великі залишки). Але зміни зовні дають надію на незначне зниження цін на стелах. Перші "проліски" вже з’явились.

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Протягом останнього місяця нафта впала на понад 10%: з $77 до $69 за барель. Водночас європейські котирування бензину в середньому просіли на $98/т, або трохи більш як 3,60 грн/л, дизелю — на $58/т, або 2,40 грн/л.

Внутрішній гуртовий ринок ще не встиг відіграти цей спад. Середня гуртова ціна на бензин зменшилася на 2,18 грн/л, до 45,41 грн/л, на дизельне пальне — на 1,56 грн/л, 45,36 грн/л.

Частково це пов’язано зі зміною валютного курсу. Так, з 11 лютого по 11 березня міжбанківський курс долара відносно гривні знизився на 0,29 грн/$, до 41,47 грн/$, а євро, навпаки, зріс на трохи більш як на 2 грн/€, до 45,18 грн/€.

У будь-якому разі передумови для зниження у роздробі створено. За розрахунками Консалтингової групи "А-95", якщо нафта стабілізується на позначці $70 за барель, на заправках можна очікувати бензин А-95 за 54,8 грн/л (на 11 березня середня вартість по країні 56,73 грн/л), дизпальне – за 52,5 грн/л (55,22 грн/л).

Падіння у гурті й майже нерухомість на АЗС зумовили зростання спреду на бензині на 1,26 грн/л, до 10,60 грн/л (найбільший показник із червня 2023 року), на дизелі — на 1,22 грн/л, до 9,50 грн/л (з червня минулого року), на газі — на 75 коп./л, до 6,15 грн/л (як мінімум з початку 2024 року).

Нерви залізні не у всіх, тому перші дзвіночки вже пролунали. VST переглянула ціни на бензин в окремих регіонах у діапазоні 0,5-2,5 грн/л. "Паралель" скинула деінде на дизель 1 грн/л. RLS – на "світлі" теж.

"Укрнафта" й не чужа їй Shell пішли разом в акцію до 8 березня і поки повністю з неї не повернулися. І якщо державна мережа "гралася" у межах 0,5-1 грн/л, то Shell пірнула на 0,74-4,14 грн/л, а потім повідомила, що залишиться там до 16 березня.

"Зелені" 8-9 березня організовували вже звичну акцію "вихідного дня" з дисконтом 5 грн/л. Відмінністю ситуації стало приєднання до колег по кольору UPG, яка раніше не реагувала на ці провокації, а тепер знайшла в собі сили – 2 грн на "світлі". Це теж можна вважати ознакою появи зайвого проценту жиру в маслі.

Характерно, що почав рухатись і газ, який, як зазначалось вище, вийшов на хорошу маржинальність. Хоча до "нафтовиків", звісно, було далеко: у Дніпропетровській області "БРСМ-Нафта" і Motto знизили цінники на 30 коп./л, Neftek — на 50 коп./л, Mango й RLS — на 20 коп./л.

Та ж "БРСМ" в Одесі скинула 1 грн/л. Цілих 14 коп./л подарувала своїм клієнтам у середньому Chipo. Найсуворішим був Amic – 3 коп./л.

"Зниження цін не додасть реалізації", – вважає один з опитаних ритейлерів. Тим часом усі передумови для зниження цін уже є. Для гривні на літрі – так точно.