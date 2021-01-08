Машини місцевого виробництва виявилися вкрай затребувані на китайському ринку

На початку цього року Tesla почала прийом замовлень на кросовери Model Y, складання яких компанія налагодила в Шанхаї. Тепер у компанії стверджують, що зараз приймаються замовлення вже на другий квартал 2021 року, а якщо зараз замовити найдорожчу версію Performance, то її доведеться чекати до другого півріччя.

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З чуток, потужність виробничої лінії Model Y на заводі в Шанхаї дозволяє робити три тисячі кросоверів в тиждень, що приблизно відповідає 40 тисячам машин в квартал. Таким чином, китайці вже замовили більше 40 тисяч Model Y місцевої збірки.

Завод в Китаї запрацював в самому кінці 2019 року, ставши другим автомобільним підприємством Tesla в світі. До останнього часу він випускав виключно седани Model 3, в тому числі і на експорт. Зараз підприємство здатне випускати близько 250 тисяч автомобілів на рік, а в перспективі його потужність повинна перевищити 500 тисяч машин щорічно.