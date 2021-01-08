Машины местного производства оказались крайне востребованы на китайском рынке

В начале этого года Tesla начала прием заказов на кроссоверы Model Y, сборку которых компания наладила в Шанхае. Теперь в компании утверждают, что сейчас принимаются заказы уже на второй квартал 2021 года, а если сейчас заказать самую дорогую версию Performance, то ее придется ждать до второго полугодия.

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По слухам, мощность производственной линии Model Y на заводе в Шанхае позволяет делать три тысячи кроссоверов в неделю, что примерно соответствует 40 тысячам машин в квартал. Таким образом, китайцы уже заказали более 40 тысяч Model Y местной сборки.

Завод в Китае заработал в самом конце 2019 года, став вторым автомобильным предприятием Tesla в мире. До последнего времени он выпускал исключительно седаны Model 3, в том числе и на экспорт. Сейчас предприятие способно выпускать около 250 тысяч автомобилей в год, а в перспективе его мощность должна превысить 500 тысяч машин ежегодно.