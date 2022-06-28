Українцям, які приганяють автомобіль під нульове розмитнення, доводиться стояти у чергах по декілька днів. Причина - скасувати "нульове розмитнення" мають вже з 1 липня.

На в'їзді до України черги з автомобілів, які українці хочуть ввезти під нульове розмитнення становлять 30-35 км.

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Зазначимо, що українські нардепи повернули старі мита та ПДВ на імпорт вживаних автомобілів від 1 липня. У результаті сума сплачених податків за ввезення автомобіля може бути вищою, аніж його вартість.

Тож, як бачимо, українці просто хочуть встигнути розмитнити машину саме до цього дня.

Так, за словами голови Закарпатської ОДА Віктора Микити, черги на кордонах України останнім часом суттєво збільшились. Громадяни намагаються встигнути завезти авто.

Він зазначив, що у Закарпатській області відзначаються черги на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною. За словами Микити, на українсько-угорському кордоні зібралося близько 800 автомобілів, і вони розтяглися на кілька кілометрів.

"Люди перебувають у транспортних засобах по декілька діб, на спеці та без належних санітарних умов", - говорить голова Закарпатської ОДА.