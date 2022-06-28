Украинцам, которые пригоняют автомобиль под нулевую растаможку, приходится стоять в очередях по несколько дней. Причина - люди хотят успеть до 1 июля, даты, когда отменят "нулевую растаможку".

На въезде в Украину очереди из автомобилей, которые украинцы хотят ввезти под нулевую растаможку, растянулись на 30 – 35 км.

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Отметим, что украинские нардепы вернули старые пошлины и НДС на импорт подержанных автомобилей с 1 июля. В результате сумма уплаченных налогов за ввоз автомобиля может быть выше, чем его стоимость.

Поэтому, как видим, украинцы просто хотят успеть растаможить машину именно до этого дня.

Так, по словам главы Закарпатской ОГА Виктора Микиты, очереди на границах Украины в последнее время существенно увеличились. Граждане пытаются успеть завезти авто.

Он отметил, что в Закарпатской области отмечаются очереди на границах со Словакией и Венгрией. По словам Микиты, на украинско-венгерской границе собралось около 800 автомобилей, и они растянулись на несколько километров.

“Люди находятся в транспортных средствах по несколько суток, на жаре и без надлежащих санитарных условий”, – говорит глава Закарпатской ОГА.