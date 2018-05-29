Незвичайний пакет тюнінгу пропонує американська компанія Callaway.

Компанія Callaway пропонує конверсію для Corvette під назвою AeroWagon. Це не звичайні бампери та спойлер, а набір деталей, що перетворить купе на шутінг-брейк.

Перетворити на шутінг-брейк можна Chevrolette Corvette C7, Stingray, Grand Sport та Z06. Комплект AeroWagon коштує $14 990, у вартість включено роботи по встановленню деталей та фарбування у заводський колір. Ці операції проводяться у ательє Callaway в Каліфорнії. Якщо ж можливості провести ці операції у Callaway немає – можна просто замовити кіт та встановити його самостійно на своїй СТО.

Ще один цікавий тюнінг-пакет від Callaway під назвою SC757 дозволяє збільшити потужність базового 2,3-літрового двигуна до 757 кінських сил. Це більше, ніж навіть у найпотужнішого ZR1 з 6,2-літровим двигуном на 755 сил.

Фото: Callaway AeroWagon / Callaway

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