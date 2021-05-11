Chevrolet Lacetti - надпопулярний автомобіль не лише в Україні, але в світі. Модель дебютувала в 2002 році і в дещо зміненому вигляді продовжує вироблятись і зараз. На одному ресурсі з продажу вживаних авто пропонується 1050 об'яв з їх продажу.

Його варість на ринку вживаних авто України – від 3000 до 8500 доларів, нормальний варіант можна купити за 5-6 тисяч доларів.

Chevrolet Lacetti випускався в кузовах 4-дверний седан, 5-дверний універсал та хетчбек. Цікаво, що седан та хетчбек відрізнялись зовні. Адже над дизайном хетчбека працював Джуджаро, а седана та універсала – Пінінфаріна.

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Всього два бензинових двигуна – 1,6 л потужністю 109 к.с. та 1,8 л потужністю 122 к.с. Коробок передач теж дві – 5 ступенева механіка та 4-ступеневий автомат. На універсал встановлювався лише більш потужний двигун.

Інформації про всі вузли Chevrolet Lacetti дуже багато – як в YouTube, так і в інтернеті, тому проблем з діагностикою немає. Ще одна перевага Lacetti – запчастини дешеві та наявні в будь-якому магазині. Ресурс цих авто легко досягає 500 тисяч км, тому якщо таке авто починає сипатись при меншому пробігу – за ним не доглядали або спідометр скручений.

Більше інформації про Chevrolet Lacetti – у відео від SRT: