Chevrolet Lacetti – сверхпопулярный автомобиль не только в Украине, но и в мире. Модель дебютировала в 2002 году и в несколько измененном виде продолжает производиться и сейчас. На одном ресурсе по продаже подержанных авто предлагается 1050 объявлений по их продаже.

Его стоимость на рынке подержанных авто Украины – от 3 000 до 8 500 долларов, нормальный вариант можно купить за 5 – 6 тысяч долларов.

Chevrolet Lacetti выпускался в кузовах 4-дверный седан, 5-дверный универсал и хэтчбек. Интересно, что седан и хэтчбек отличались внешне. Так как над дизайном хэтчбека работал Джуджаро, а седана и универсала – Пининфарина.

Также интересно: Все о проблемах Chevrolet Lacetti

Всего два бензиновых двигателя – 1,6 л мощностью 109 л. с. и 1,8 л мощностью 122 л. с. Коробок передач тоже две – 5 ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат. На универсал устанавливался только более мощный двигатель.

Информации обо всех узлах Chevrolet Lacetti очень много – как в YouTube, так и в интернете, поэтому проблем с диагностикой нет. Еще одно преимущество Lacetti – запчасти дешевые и имеются в любом магазине. Ресурс этих авто легко достигает 500 тысяч км, потому если такое авто начинает сыпаться при меньшем пробеге – за ним не ухаживали или спидометр скручен.

Больше информации о Chevrolet Lacetti – в видео от SRT: