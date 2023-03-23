Компанія Chevrolet зніме з виробництва легендарний спорткар Camaro. Відбудеться це у 2024 році. Причина проста – замалі продажі.

Перед припиненням виробництва Chevrolet випустить колекційний пакет Collector’s Edition, який уособлює майже 60-річну історію легендарної моделі. Однак на цьому історія Camaro не закінчиться, адже згодом ім’я обіцяють повернути в лінійку Chevrolet, хоча це буде автомобіль із геть іншою філософією.

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Прощальний пакет Collector’s Edition дістанеться модифікаціям RS та SS, а також буде доступний в обмеженій кількості для трекового Camaro ZL1. Чи планується збільшення потужності спецверсій, поки що неясно. Розповісти докладніше про Collector’s Edition обіцяють влітку, ближче до старту приймання замовлень.

Про наступника Camaro, якому дістанеться культове ім’я, теж поки що нічого невідомо. Інформація з’являлася найрізноманітніша: інсайдери пророкували відродження Camaro у формфакторі кросовера, близького до Ford Mustang Mach-E, а також перетворення маслкара на повністю електричний седан на платформі Ultium. У грудні минулого року вони повідомляли, що Camaro та Cadillac Escalade будуть виділені в окремі суббренди, під якими випустять цілі родини автомобілів. При цьому моделі, з якими імена асоціюються сьогодні – спорткар та позашляховик – обіцяли зберегти в гамі.

Незалежно від формфактора, в якому Camaro повернеться, він напевно буде в будь-якій мірі електрифікований відповідно до трендів і планів концерну General Motors.